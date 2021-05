Weniger Organe in Niedersachsen gespendet Stand: 28.05.2021 20:28 Uhr Die Zahl der gespendeten Organe ist in Niedersachsen im ersten Quartal des Jahres zurückgegangen. Viele Menschen warten aktuell auf eine lebensrettende Spende.

Von Januar bis März habe es landesweit 60 gespendete Organe gegeben, die einem anderen Menschen eingepflanzt werden konnten, teilte Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) am Freitag in Hannover mit. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 83. Die Zahl der Spender blieb mit 20 allerdings etwa konstant. Spenderorgane können einem hirntoten Menschen entnommen werden, wenn er zu Lebzeiten schriftlich zugestimmt hat oder wenn seine Angehörigen zustimmen.

Videos 4 Min Organspende: Kommt die Widerspruchslösung? Bisher muss man der Organspende aktiv zustimmen, doch weil es zu wenig Organspender gibt, will der Bundestag nun die Widerspruchslösung einführen. Dann würde jeder automatisch zum Spender. (13.01.2020) 4 Min

Behrens ruft zur Organspende auf

In Niedersachsen warten derzeit rund 1.000 Menschen auf ein lebensrettendes Spenderorgan. Sie hoffe, dass mehr Aufklärung dazu beitragen werde, dass sich mehr Menschen dazu entschieden, einen Organspendeausweis auszufüllen, sagte Behrens. Zum Tag der Organspende am 5. Juni appellierte die Ministerin an die Bürgerinnen und Bürger, sich aktiv mit der Frage einer Organspende auseinanderzusetzen. "Wir neigen dazu, Gedanken an den Tod nach Möglichkeit zu verdrängen, aber für Menschen, die auf ein Spenderorgan angewiesen sind, geht es um Leben oder Sterben", so Behrens.

Weitere Informationen Norddeutsche spenden 2019 weniger Organe als 2018 In Norddeutschland ist laut DSO-Jahresbericht die Zahl der Organspender von 2018 auf 2019 leicht gesunken. Niedersachsen liegt bei Transplantationen bundesweit auf Platz vier. (15.01.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.05.2021 | 19:00 Uhr