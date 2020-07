Stand: 27.07.2020 16:51 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Weniger Drogentote in Stadt und Region Hannover

In Stadt und Region Hannover ist die Zahl der Drogentoten im vergangenen Jahr zurückgegangen. Wie das Landeskriminalamt am Montag mitteilte, kamen 2019 neun Menschen ums Leben, weil sie zu viele oder verunreinigte Drogen konsumiert hatten. Im Jahr davor waren es laut LKA im Bereich der Polizeidirektion Hannover 12 Menschen. Im Verhältnis zu landesweit 80 Drogentoten sei die Zahl niedrig, so eine Sprecherin des Suchthilfeträgers Step. Den Unterschied mache unter anderem der Konsumraum Stellwerk. Er sei der einzige in Niedersachsen. Dort könnten Abhängige unter Aufsicht und mit sauberen Spritzen ihre eigenen Drogen nehmen. Außerdem helfe das Team, wenn bei den Gästen etwa der Kreislauf kollabiere: So konnte den Angaben zufolge im vergangenen Jahr bei 60 Notfällen Schlimmeres verhindert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.07.2020 | 17:00 Uhr