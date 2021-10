Stand: 01.10.2021 09:07 Uhr Weniger Corona-Infizierte: 3G-Pflicht in Celle fällt weg

Der Landkreis Celle lockert ab Sonnabend die Corona-Regeln. Konkret fällt die 3G-Regel weg. Grund ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen fünf Tagen stabil unter dem Grenzwert von 50 lag. In der Folge müssen Gäste etwa für Friseur- oder Restaurantbesuche nicht mehr nachweisen, dass sie genesen, geimpft oder getestet sind. In Diskotheken, Shisha-Bars, in Alten- und Pflegeheimen und bei größeren Veranstaltungen gilt aber weiterhin 3-G.

