Wende nach Gullydeckel-Wurf auf A7: Zwei Männer festgenommen Stand: 12.04.2023 15:52 Uhr Nach den Gullydeckel-Würfen auf die A7 im August sind jetzt zwei dringend Tatverdächtige aus dem Landkreis Hildesheim festgenommen worden. Die Ermittler kamen ihnen durch ihr Auto auf die Spur.

Das teilte die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Mittwochnachmittag mit. Der Tatverdacht gegen die Beschuldigten verhärtete sich nach Hinweisen auf ihr zum Tatzeitpunkt genutztes Auto. Dieses soll nicht nur am Tatort gesehen worden sein, sondern ebenfalls beim Diebstahl der Gullydeckel zuvor, so die Behörde. Aufgrund des dringenden Tatverdachts gemeinschaftlich versuchten Mordes sowie weiterer Vorwürfe wie der gefährlichen Körperverletzung beantragte die Staatsanwaltschaft Hildesheim den Erlass eines Haftbefehls. Die Beschuldigten seien vorläufig festgenommen worden und sollen dem Haftrichter vorgeführt werden, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit.

VIDEO: Zwei Gullydeckel von Autobahnbrücke geworfen (20.08.2022) (1 Min)

Ermittlungen gegen 50-Jährigen aus Harsum eingestellt

Die Männer stehen im Verdacht, 20. August vergangenen Jahres von einer Autobahnbrücke über die A7 zwei Gullydeckel geworfen zu haben. Eine Platte hatte ein Fahrzeug getroffen, die Insassen wurden schwer verletzt. Der andere Gullydeckel verursachte Schäden an Fahrzeugen, als diese darüber fuhren. Die Ermittlungen gegen einen anderen Verdächtigen, einen 50-jährigen Mann aus Harsum, waren ebenfalls am Mittwoch "mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt" worden. Er galt zunächst als dringend tatverdächtig und saß deswegen zeitweise in Untersuchungshaft. Eine Zeugin, ein Video und DNA-Spuren hatten den Mann aus Harsum aber entlastet.

