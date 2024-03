Stand: 22.03.2024 08:43 Uhr Welttag des Wassers: Hannover startet Spendenaktion für Ukraine

Zum Welttag des Wassers am 22. März ist in Hannover eine Spendenaktion für die südukrainische Partnerstadt Mykolajiw angelaufen. Durch den Krieg seien die Trinkwasserleitungen in der Stadt derzeit zerstört, heißt es. Aber die zukünftige Versorgung solle bereits sichergestellt werden. Die Stadt, der Energieversorger enercity und die Wirtschaftsförderung hannoverimpuls rufen zusammen mit dem Verein German Water Partnership zu Spenden auf. Mit dem Geld sollen Mädchen Stipendien und Ausrüstung für technische Berufe im Wassersektor bezahlt werden. Das Projekt wird nach Angaben der Stadt Hannover von Partnern vor Ort betreut, unter anderem vom Mykolajiw Water Hub. Diese Plattform setze sich auch generell dafür ein, dass die junge Generation nach Mykolajiw zurückkehrt und sich beim Wiederaufbau engagiert.

