Stand: 11.01.2024 09:41 Uhr Weltleitmesse für Teppiche: Domotex startet in Hannover

In Hannover beginnt am Donnerstag die Teppich-Messe Domotex. Auf dem Messegelände wollen sich 1.000 Aussteller aus 60 Nationen präsentieren. Unter dem Motto "Floored by Nature" stehen nachhaltige und umweltfreundliche Produktion sowie das Wiederverwenden von Materialien im Mittelpunkt. In neun Hallen reicht das Angebotsspektrum von handgefertigten Teppichen, Webteppichen bis zu Anwendungs- und Verlegetechnik und Outdoorbelägen. In diesem Jahr wird es erstmals mit Italien eine Ländersonderschau geben. Die Domotex geht bis zum 14. Januar und macht den Auftakt für das Messejahr 2024 in Hannover. Die Messe ist nicht nur für Fachpublikum, sondern für jeden Interessierten zugänglich.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.01.2024 | 09:30 Uhr