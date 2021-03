Stand: 18.03.2021 21:42 Uhr Weltkriegsbombe in Hannover entdeckt

In Hannover ist am Donnerstag bei Sondierungsarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Nach Angaben der Feuerwehr werden nun Vorbereitungen für die Gefahrenbeseitigung getroffen, der Bereich um den Fundort im Stadtteil Misburg ist abgesperrt. In unmittelbarer Nähe befinden sich zudem vier weitere Verdachtspunkte auf Bombenblindgänger, die am Freitagvormittag von Spezialisten des Kamfmittelbeseitigungsdienstes untersucht werden sollen. In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover erfolgt laut Feuerwehr die Identifikation von Personen, die sich in häuslicher Corona-Quarantäne befinden. Weitere Informationen, auch zu einer eventuellen Evakuierung, soll es am Freitag geben.

