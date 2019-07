Stand: 29.07.2019 15:09 Uhr

"Welterschöpfungstag": Mahnwache in Hannover

Heute ist der Tag, ab dem die Menschen für den Rest des Jahres ökologisch auf Pump leben - also die Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen das Angebot, das die Erde bereitstellt, übersteigt. Genannt wird dieser Tag Welterschöpfungstag - oder auf Englisch: Earth Overshoot Day. Wegen dieses wohl folgenschweren Missverhältnisses hält ein Aktionsbündnis seit heute Morgen in Hannovers Innenstadt eine Mahnwache ab.

Auch eine Menschenkette ist geplant

Das Motto lautet "Ausverkauft: Alle Ressourcen für 2019 verbraucht!". Diese Mahnwache soll nach Angaben der Organisatoren 24 Stunden dauern. Zudem sei auf dem Opernplatz eine Menschenkette geplant. An den Aktionen beteiligen sich unter anderen der BUND und die Grüne Jugend sowie die Organisatoren von "#FridaysForFuture" aus Hannover.

Rechnerisch werden 1,75 Erden verbraucht

Nach Angaben der US-Organisation Global Footprint Network wurden bereits jetzt so viel Wasser, Land, Holz und saubere Luft verbraucht, wie alle Ökosysteme im Jahr erneuern können. Rein rechnerisch beanspruchen die Menschen weltweit damit 1,75 Erden. Im vergangenen Jahr fiel der Welterschöpfungstag auf den 1. August, zur Jahrtausendwende war es noch der 23. September.

"Wenn alle Menschen so leben würden wie wir in Deutschland, wäre die Erde sogar schon am 3. Mai ausverkauft gewesen", heißt es in dem Aufruf. "Wir müssen bedachter mit den Ressourcen unserer Erde umgehen. Denn der Erde ist es egal, wenn wir nicht mehr auf ihr leben können", sagen die Veranstalter.

