Welfenstreit um Marienburg: Ohne Ernst August vor Gericht? Stand: 08.03.2022 09:01 Uhr Im Streit um das Schloss Marienburg treffen die zerstrittenen Welfen möglicherweise doch nicht vor Gericht aufeinander. Das Landgericht Hannover hat eine entsprechende Verfügung aufgehoben.

In dem Konflikt zwischen Ernst August Prinz von Hannover und seinem Sohn hatte das Gericht zunächst festgelegt, dass beide Welfen persönlich erscheinen müssen. Das galt für den ursprünglich für vergangenen November geplanten Prozess - der dann vertagt wurde. Vor dem nun geplanten Auftakt am 24. März hat das Landgericht die Vorgabe geändert. Die zuständige Kammer halte eine persönliche Vernehmung "für nicht erforderlich", teilte das Landgericht mit.

Streit um mehrere Gebäude

Das Oberhaupt der Welfen fordert von seinem Sohn die Rückübereignung der Marienburg in Pattensen (Region Hannover), des Hausguts Calenberg in der Gemeinde Pattensen-Schulenburg und des Fürstenhauses Herrenhausen in Hannover. Die Klage ist seit Ende 2020 anhängig.

Vater wirft Sohn groben Undank vor

Der 67-Jährige hatte seinem Sohn den Grundbesitz in den Jahren 2004 und 2007 geschenkt. In der Klage wirft er seinem Sohn vor, dass dieser sich "grob undankbar" verhalten habe. Der Sohn weist dies zurück: Ernst August Erbprinz von Hannover sagte, die Klage des Vaters sei "substanzlos und die darin enthaltenen Behauptungen sind falsch".

