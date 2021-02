Stand: 16.02.2021 12:27 Uhr Welfenprinz Ernst August verklagt seinen Sohn

Der Familienstreit bei den Welfen eskaliert weiter. Ernst August Prinz von Hannover hat vor dem Landgericht Hannover Klage gegen seinen Sohn eingereicht. Er fordert von ihm mehrere Immobilien zurück. Konkret geht es um die Marienburg, das Hausgut Calenberg in der Gemeinde Pattensen-Schulenburg und das Fürstenhaus Herrenhausen in Hannover. Der 66-Jährige begründet seine Klage damit, dass sich sein Sohn grob undankbar verhalten habe. Ernst August Prinz von Hannover hatte dem 37-Jährigen die Welfen-Immobilien vor einigen Jahren übertragen - beide waren dann aber in Streit geraten.

Weitere Informationen Ernst August nach Pöbel-Attacke wieder frei Ernst August von Hannover ist nach seiner Festnahme in Österreich unter Auflagen freigelassen worden. Dem Welfenprinzen drohen laut Staatsanwaltschaft bis zu drei Jahre Haft. (09.09.2020) mehr

