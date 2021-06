Stand: 17.06.2021 12:34 Uhr Weitere Missbrauchsfälle im Bistum Hildesheim bestätigt

Ein mittlerweile verstorbener Geistlicher des Bistums Hildesheim hat sich an fünf ihm anvertrauten Kindern des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht. Das geht aus dem Untersuchungsbericht hervor, den das Bistum in Auftrag gegeben hatte. Demnach soll der Priester die Kinder im Zeitraum von 1980 bis 2009 missbraucht haben. Aus dem Bericht geht auch hervor, dass der ehemalige Bischof Josef Hohmeyer den Geistlichen lediglich in eine andere Gemeinde versetzt hatte, obwohl er durch das Jugendamt Salzgitter über die Vorwürfe informiert worden war. Der Generalvikar der Diözese, Martin Wilk, bezeichnete die Ergebnisse des Berichts als "verstörend".

