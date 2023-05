"Weil's um mehr als Geld geht": Scholz und Habeck in Hannover Stand: 26.05.2023 12:29 Uhr Wegen des Krieges in der Ukraine war der Deutsche Sparkassentag von 2022 auf den 31. Mai und 1. Juni 2023 verschoben worden. Zu den Rednern in Hannover gehören Kanzler Olaf Scholz und Robert Habeck.

Das Motto lautet diesmal: "Weil’s um mehr als Geld geht". Denn neben der Frage, wie die Zukunft der Sparkassen gestaltet werden kann, soll nach Angaben des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands an den beiden Tagen auch über folgende Themenschwerpunkte diskutiert werden:

Corona, Klima, Ukraine: Wie machen wir unsere Gesellschaft krisensicher?

Wie verhindern wir, dass die Inflation die soziale Spaltung vertieft?

Wie treiben wir den Ausbau erneuerbarer Energien voran?

Wie überwinden wir Abhängigkeiten von autokratisch regierten Ländern, bei Rohstoffen oder bei fossilen Energien?

Neben Olaf Scholz (SPD) und Robert Habeck (Grüne) sind auch noch weitere Politikerinnen und Politiker in die Hallen der Messe Hannover geladen.

Kostenlose Beratung für alle Kundengruppen

Stefan Marotzke, Sprecher des deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), würde sich wünschen, dass sich Kanzler Scholz in seiner Rede weiter dafür ausspricht, dass es keine europäische Einlagensicherung gibt. "Das wäre auch ein Signal nach Brüssel", so Marotzke gegenüber NDR Niedersachsen. Außerdem sei ihm ein klares Bekenntnis der Politikerinnen und Politiker dafür wichtig, dass sämtliche Kundengruppen weiterhin kostenlose Beratung in Anspruch nehmen können.

Angela Merkel: "Sie dürfen nicht so viele Filialen schließen"

Der Deutsche Sparkassentag findet normalerweise alle drei Jahre statt, um aktuelle wirtschaftspolitische und gesellschaftliche Themen zu diskutieren. Das letzte Mal waren 2019 mehr als 3.000 Teilnehmende in die Hamburger Messehallen gekommen. Damals hatte Olaf Scholz noch als Bundesfinanzminister eine Grundsatzrede gehalten. Die damalige Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte an die Sparkassen appelliert, nicht so viele Filialen zu schließen. Im Mittelpunkt des Deutschen Sparkassentages 2019 stand die sogenannte Hamburger Erklärung, unter anderem mit Forderungen des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes an Politik und Gesellschaft. Dieses Sieben-Punkte-Programm habe unter anderem dazu beigetragen, den Zugang für Kunden noch digitaler zu gestalten, so Marotzke.

