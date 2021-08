Stand: 23.08.2021 08:11 Uhr Weil zeichnet 22 Niedersachsen mit Verdienstorden aus

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zeichnet am Montagnachmittag 22 Bürgerinnen und Bürger in Hannover mit dem niedersächsischen Verdienstorden aus. Anlass ist das 75-jährige Landes-Jubiläum, wie die niedersächsische Staatskanzlei mitteilte. Es werden unter anderem die Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb und der Verleger Gerhard Steidl ausgezeichnet. Mit der Auszeichnung ehre das Land herausragendes Engagement, das auf vielfältige Weise zum Wohl der Menschen in Niedersachsen tagtäglich geleistet werde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.08.2021 | 06:30 Uhr