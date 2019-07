Stand: 04.07.2019 12:15 Uhr

Weil will Sea-Watch-Kapitänin Rackete treffen

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat angekündigt, dass er gerne die Kapitänin der Hilfsorganisation Sea-Watch persönlich kennenlernen möchte. Rackete habe sich beeindruckend für die Seenotrettung eingesetzt und verdiene höchste Anerkennung, sagte Weil am Rande seiner Sommerreise. Über ein Treffen würde er sich sehr freuen.

Kapitänin Rackete an geheimem Ort Niedersachsen 18.00 - 03.07.2019 18:00 Uhr Die Kapitänin des Seenotrettungsschiffs "Sea-Watch 3", Carola Rackete, hat nicht nur Zuspruch bekommen. Sogar Drohungen erreichten sie. Nun ist sie an einem geheimen Ort.







Rackete bringt trotz Verbot 40 Migranten in Hafen

"Das ist jetzt aber alles sehr frisch, und ich bin ganz sicher, dass Frau Rackete, nach allem, was sie erlebt hat, jetzt erst mal eine gewisse Erholung braucht", sagte Weil. Rackete war am Wochenende trotz Verbots der italienischen Regierung mit dem Schiff "Sea-Watch 3" und 40 Migranten an Bord in den Hafen von Lampedusa gefahren. Anschließend war sie zwischenzeitlich unter Hausarrest gestellt worden.

Weitere Informationen Vater: Sea-Watch-Kapitänin bleibt in Italien Carola Rackete bleibt erst einmal in Italien. Das sagte der Vater der Kapitänin der Organisation Sea-Watch. Rackete war am Dienstag aus dem Hausarrest freigelassen worden. (03.07.2019) mehr "Sea-Watch 3"-Kapitänin: Vater Rackete ist stolz Der Vater der festgenommenen "Sea-Watch 3"- Kapitänin Carola Rackete hofft auf politischen Druck durch die Bundesregierung. In der Sache verteidigt Ekkehart Rackete seine Tochter. (01.07.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.07.2019 | 08:30 Uhr