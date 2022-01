Weil sieht in Impfpflicht den Weg aus der Corona-Pandemie Stand: 26.01.2022 11:15 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat zum Auftakt der ersten Landtags-Sitzung in diesem Jahr eine Regierungserklärung zur Corona-Lage abgegeben. Erneut plädierte er für eine Impfpflicht.

Wie Weil im Niedersächsischen Landtag sagte, sind in Niedersachsen 800.000 Erwachsene noch nicht gegen Corona geimpft. Das sei nicht nur angesichts der derzeitigen Omikron-Welle, deren Höhepunkt der SPD-Politiker in drei bis vier Wochen erwartet, ein Problem. Es könne vor allem im kommenden Herbst wieder zu erneuten Problemen führen. Denn unter Berufung auf Wissenschaftler sagte Weil, dass Omikron womöglich nicht die letzte Coronavirus-Mutation sein wird, die dem Land Sorge bereitet. Nach fast zwei Jahren mit sich abwechselnden Infektions- und Entspannungswellen sei es aber an der Zeit, diesen Kreislauf zu durchbrechen.

Weil hofft auf schnelle Entscheidung im Bundestag

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) waren sich laut Weil bei ihrer jüngsten Beratung am Montag einig darüber, dass es in Deutschland eine Impfpflicht geben sollte. "Unsere Gesellschaft muss endlich den Ausweg aus dieser Krise finden", sagte Weil im Niedersächsischen Landtag. "Der Ausweg kann nur in Impfungen bestehen, und genau diesen Ausweg müssen wir jetzt nehmen." Er hoffe, dass es zu diesem Thema schnell eine Meinungsbildung im Deutschen Bundestag geben wird - und dass die Entscheidung auch klar ausfällt. "Wir stellen jetzt die Weichen dafür, ob das dritte Corona-Jahr auch das letzte sein wird."

Impfdynamik seit Jahresbeginn ausgebremst

Die seit Jahresbeginn deutlich ausgebremste Impfdynamik im Land bereitet Weil Sorgen. Habe es Ende Dezember noch 100.000 Corona-Impfungen täglich gegeben, seien es inzwischen nur noch 60.00 bis 80.000. Vier Fünftel davon seien Booster-Impfungen. Das bedeute gleichzeitig, dass sich die Zahl der Erstimpfungen nur sehr langsam erhöhe, so Weil. Ungeimpfte hätten in den kommenden Wochen ein besonders hohes Infektionsrisiko und könnten der Omikron-Variante nichts entgegensetzen, mahnte der Regierungschef. Vor allem sei die Gruppe der ungeimpften über 60-Jährigen überdurchschnittlich gefährdet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.01.2022 | 12:00 Uhr