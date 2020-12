Weil bittet um weniger Kontakte über die Festtage Stand: 21.12.2020 16:50 Uhr Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat in der Corona-Krise erneut zu mehr Disziplin und weniger Kontakten aufgerufen. Die kommenden Wochen seien im Kampf gegen das Virus "entscheidend".

So gebe es aktuell große Chancen, aber gleichzeitig auch große Risiken. Letzteres vor allem mit Blick auf Weihnachten und Neujahr: "Wir haben das Risiko, dass gerade über die Festtage in vielen Begegnungen zu Weihnachten und zu Silvester die Infektionen noch einmal befeuert werden", so Weil. Dabei seien auch die bekannt gewordenen Corona-Mutationen ein Risiko. Gleichzeitig berge der sogenannte Lockdown aber auch die Chance, Kontakte zu reduzieren und so mit einem wesentlich niedrigerem Infektions-Niveau ins neue Jahr zu starten.

Immer mehr Menschen impfen

Gelinge dies, sehe er dem Jahr 2021 zuversichtlich entgegen, sagte der Ministerpräsident. Auch, weil noch in den letzten Tagen des Jahres die Impfungen beginnen. Und die sollen weitergehen: Kontinuierlich sollen über das Jahr hinweg immer größere Teile der Bevölkerung geimpft werden, um so immer stärker die Kontrolle über das Coronavirus zu gewinnen und immer mehr Normalität zu ermöglichen. Weil richtete deshalb eine "herzliche Bitte" an die Niedersachsen: Dabei helfen und die eigenen Kontakte konsequent reduzieren.

Findet Niedersachsen schneller den Weg zurück als andere?

Weil sagte aber auch, dass Niedersachsen aktuell vergleichsweise gut dastehe: Man sei anhaltend auf einem "deutlich niedrigeren Niveau" als der Bundesdurchschnitt und besonders als solche Länder, die sich fast flächendeckend zu Corona-Hotspots entwickelten. Als Vergleich: Die aktuelle Sieben-Tages-Inzidenz liegt in Niedersachsen bei aktuell über 100, während der Wert in Sachsen sogar bei über 400 liegt. Deswegen könne man möglicherweise den Weg hin zu akzeptablen Infektionswerten schneller schaffen als andere Länder - "wenn es gut läuft", so der Ministerpräsident. Aber das sei keineswegs sicher und man bewege sich auf dünnem Eis: "Die Zahlen sind viel zu hoch und wir haben keine Sicherheit dafür, dass es nicht auch bei uns noch zu einer stärkeren Dynamik kommt", so Weil.

