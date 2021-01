Weil äußert sich nach Bund-Länder-Gespräch zu Corona Stand: 05.01.2021 17:00 Uhr Nach den Beratungen der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will Niedersachsens Landeschef Stephan Weil (SPD) eine Stellungnahme abgeben.

Die Besprechungen der Kanzlerin, der Ministerpräsidenten sowie weiteren Mitgliedern der Bundesregierung haben am frühen Nachmittag begonnen. Es geht um weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Private Treffen sollten nur noch mit einer einzelnen Person außerhalb des eigenen Hausstandes möglich sein, heißt es in der Beschlussvorlage. Der geltende Lockdown soll dem Papier zufolge zunächst bis zum 31. Januar verlängert werden. Das Statement von Stephan Weil zeigt NDR.de im Anschluss an die Bund-Länder-Gespräche an dieser Stelle im Videostream, wenn sich die Beratungen nicht verzögern.

Bald eingeschränkter Bewegungsradius?

Offenbar sind auch weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens geplant: In Landkreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sollen die Länder weitere lokale Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz zur Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort entweder prüfen oder anordnen, heißt es in einem Entwurf. Dies gelte, sofern kein triftiger Grund vorliege. "Einkaufen, Reisen und tagestouristische Ausflüge stellen explizit keinen triftigen Grund dar", heißt es in der Vorlage.

