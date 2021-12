Weil: "Brauchen Perspektive zur Pandemie-Überwindung" Stand: 07.12.2021 11:15 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich in einer Sondersitzung des Landtags zur Corona-Lage geäußert. Darin erneuerte er seine Forderung nach einer bundesweiten Impfpflicht.

Weil wies in seiner Regierungserklärung darauf hin, dass andere Länder besser mit der Pandemie zurechtkämen - das hänge damit zusammen, dass dort wesentlich mehr Menschen geimpft seien. Man befinde sich derzeit nicht nur in einem Lockdown für Ungeimpfte, es sei auch eine Pandemie der Ungeimpften. "So kann es nach meiner Überzeugung nicht weitergehen", sagte Weil. Spätestens die Omikron-Variante verdeutliche, dass man es mit einem sehr hartnäckigen Gegner zu tun habe. "Unsere Gesellschaft braucht eine Perspektive zur Überwindung der Pandemie - und deshalb braucht Deutschland eine Impfpflicht", forderte Weil.

Schwerpunkte: Impfungen und Kontaktbeschränkungen

Mit Blick auf das überforderte Gesundheitssystem in süddeutschen und ostdeutschen Bundesländern, sagte Weil, dass die Landesregierung fest entschlossen sei, es in Niedersachsen nicht so weit kommen zu lassen und stattdessen die Pandemie unter Kontrolle behalten will. Dazu setze Niedersachsen auf die Schwerpunkte Impfungen und Kontaktbeschränkungen.

Jeder fünfte Erwachsene in Niedersachsen nicht geimpft

Erneut appellierte Weil an Ungeimpfte, sich freiwillig gegen Corona impfen zu lassen. Dies sei auch mit Blick auf Ärzte, Ärztinnen, Pflegerinnen und Pfleger, die auf den Intensivstationen seit fast zwei Jahren um das Leben von Patienten kämpften, "ein Gebot des Anstands". Derzeit sei fast jeder fünfte Erwachsene in Niedersachsen nicht geimpft. Mit einer so hohen Zahl sei es für die Gesellschaft nicht möglich, in Sicherheit zu leben. Deshalb stehe er auch voll hinter den Einschränkungen für Ungeimpfte, erklärte Weil. Mit den 2G-Regeln im öffentlichen Leben und 3G am Arbeitsplatz habe man jetzt einen "Lockdown für Ungeimpfte". Nach wie vor hätten Ungeimpfte aber jederzeit die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.

