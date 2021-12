Stand: 18.12.2021 18:33 Uhr Weihnachtsstimmung bei Lichterfahrt in Hildesheim

Ein Konvoi aus hell erleuchteten Fahrzeugen hat am Samstagabend zahlreiche Menschen auf die Straße gelockt. Der Organisator der Hildesheimer Lichterfahrt, Maik Kipry, zeigte sich zufrieden. Er habe den Eindruck, dass sich die Menschen den Konvoi mit vorrangig amerikanischen Einsatzfahrzeugen in Hildesheim auch im nächsten Jahr wünschten. Ihm zufolge ist die Aktion von ähnlichen Fahrten in den USA inspiriert. Dort werde damit den Einsatzkräften gedankt. "Wir werden auf jeden Fall versuchen, die Lichterfahrt in Hildesheim weiter zu etablieren", sagte er. Fahrten mit beleuchteten und dekorierten Fahrzeugen waren am Wochenende in mehreren Städten Niedersachsens angekündigt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.12.2021 | 08:00 Uhr