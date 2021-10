Weihnachtsmärkte in Niedersachsen sollen mit 3G stattfinden Stand: 07.10.2021 16:55 Uhr In Niedersachsen sollen wieder Weihnachtsmärkte möglich sein - allerdings unter Auflagen. Das ergaben am Donnerstag Beratungen zum neuen Verordnungsentwurf im Gesundheitsausschuss des Landtags.

Demnach müssen die Stände grundsätzlich einen Abstand von zwei Metern einhalten, sagte Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des niedersächsischen Corona-Krisenstabs. Allerdings kann das jede Kommune für sich auch anders entscheiden. In einer ersten Version sollte der Abstand noch bis zu 15 Meter betragen. Wer auf einem Weihnachts- oder Herbstmarkt essen oder trinken will, der muss geimpft, genesen oder getestet sein. Laut Schröder soll das auch für die Nutzung von Fahrgeschäften gelten. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sind den Angaben zufolge davon ausgenommen. Eine Maskenpflicht wird es nicht geben, außen in geschlossenen Buden. Die fertige Verordnung könnte schon Freitag in Kraft treten, hieß es.

FDP: Jede Stadt hat andere Voraussetzungen

Mit Blick auf die geplanten Regeln sagte Susanne Schütz, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion: "Es ist gut, dass die Landesregierung auf die Kritik gehört hat und der erste, völlig unpraktikable Vorschlag vom Tisch ist." Jedoch hätte die neue Version noch Schwächen. "Wir halten es beispielsweise nicht für notwendig, landesweit 3G vorzuschreiben." Jede Stadt habe völlig andere Voraussetzungen und setze ein individuelles Konzept um, so Schütz.

Budenbesitzer kontrollieren 3G

Doch wie lässt sich die 3G-Regelung konkret vor Ort kontrollieren? Darum wurde auch bis zuletzt gestritten. Im ersten Entwurf der Landesregierung war noch vom Einzäunen der Märkte oder Armbändchen als Nachweis für Impfung, Genesung oder Negativ-Test die Rede. Der neue Entwurf sieht eine weitere Variante vor: Demnach sollen die Budenbetreiber den 3G-Nachweis abfragen.

Bei 2G wieder mehr 25.000 Fans im Stadion erlaubt

Mit der neuen Verordnung zeichnen sich noch weitere Lockerungen ab. Wenn bei einer Veranstaltung die 2G-Regelung gilt, soll die Besuchergrenze künftig fallen. Das kündigte Schröder ebenfalls an. Bislang lag die Grenze bei 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Wenn also etwa ein Fußballverein nur Geimpfte und Genese ins Stadion lässt, dürfen wieder mehr als 25.000 Fans kommen. In Niedersachsen haben der VfL Wolfsburg und Hannover 96 entsprechende Stadion-Größen.

