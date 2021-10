Weihnachtsmärkte in Niedersachsen im 3G-Modell möglich Stand: 07.10.2021 16:55 Uhr In Niedersachsen sollen in diesem Jahr Weihnachtsmärkte möglich sein - unter Auflagen. Das ergaben am Donnerstag Beratungen zum neuen Verordnungsentwurf im Gesundheitsausschuss des Landtags.

Wer auf einem Weihnachts- oder Herbstmarkt essen oder trinken will, der muss geimpft, genesen oder getestet sein, wie Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des niedersächsischen Corona-Krisenstabs, mitteilte. Das soll auch für die Nutzung von Fahrgeschäften gelten. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sind den Angaben zufolge davon ausgenommen. Eine Maskenpflicht wird es nicht geben, außer in geschlossenen Buden, Verkaufs- und Sanitärräumen. Wer nur über die Märkte bummeln wolle, brauche analog zu den Regelungen in Innenstädten keinen Nachweis, heißt es dazu in der Erklärung der Staatskanzlei. Die fertige Verordnung könnte schon Freitag in Kraft treten.

Zwei Meter Mindestabstand zwischen Buden

Wie weit die Buden auseinander stehen müssen, hatte im Vorfeld für Diskussionen gesorgt. In einem ersten Entwurf war von bis zu 15 Metern die Rede. Nun gilt laut Staatskanzlei grundsätzlich ein Mindestabstand von zwei Metern. Allerdings kann das jede Kommune für sich auch anders entscheiden: "Je nach den örtlichen Verhältnissen kann die zuständige Behörde geringere oder größere Mindestabstände vorsehen", heißt es weiter.

FDP: Jede Stadt hat andere Voraussetzungen

Mit Blick auf die geplanten Regeln sagte Susanne Schütz, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion: "Es ist gut, dass die Landesregierung auf die Kritik gehört hat und der erste, völlig unpraktikable Vorschlag vom Tisch ist." Jedoch hätte die neue Version noch Schwächen. "Wir halten es beispielsweise nicht für notwendig, landesweit 3G vorzuschreiben." Jede Stadt habe völlig andere Voraussetzungen und setze ein individuelles Konzept um, so Schütz.

Budenbesitzer sollen 3G kontrollieren

Doch wie lässt sich die 3G-Regelung konkret vor Ort kontrollieren? Um diesen Punkte wurde bis zuletzt gestritten. Standbetreiberinnen und Standbetreiber müssen nach dem neuen Passus in der Verordnung ein Hygienekonzept erstellen, das die Einhaltung der für Verzehr und Fahrgeschäfte geltenden 3G-Vorgabe sicherstelle. Dies könne etwa durch Zugangskontrollen und eine Kennzeichnung Geimpfter, Genesener und Getesteter durch Stempel oder Armbändchen geschehen. Möglich seien aber ebenso dezentrale Überprüfungen der erforderlichen Nachweise durch die Standbetreiber.

Bei 2G wieder mehr 25.000 Fans im Stadion erlaubt

Mit der neuen Verordnung zeichnen sich noch weitere Lockerungen ab. Wenn bei einer Veranstaltung die 2G-Regelung gilt, soll die Besuchergrenze künftig fallen. Das kündigte Schröder ebenfalls an. Bislang lag die Grenze bei 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Wenn also etwa ein Fußballverein nur Geimpfte und Genese ins Stadion lässt, dürfen wieder mehr als 25.000 Fans kommen. In Niedersachsen haben der VfL Wolfsburg und Hannover 96 entsprechende Stadion-Größen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.10.2021 | 15:00 Uhr