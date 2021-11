Weihnachtsmärkte: Die meisten Menschen halten sich an Regeln Stand: 28.11.2021 11:50 Uhr Auf den Weihnachtsmärkten in Niedersachsen gelten 2G-Regel und Maskenpflicht. Die meisten Besucherinnen und Besucher halten sich daran. Wenn nicht, geht es in der Regel um fehlende Masken.

Bei Kontrollen am Sonnabend hat die Polizei nur wenige Verstöße festgestellt. Auf dem Weihnachtsmarkt in Hildesheim überprüfte sie am Abend etwa 600 Menschen. Bezüglich der 2G-Regel hatten die Beamtinnen und Beamten nichts zu beanstanden. In 70 Fällen mussten sie allerdings auf die Maskenpflicht hinweisen, manchmal auch mehrmals.

Fehlende Masken und Fußballfans in Hannover

In der Landeshauptstadt kam es laut Polizei vor allem auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Hauptbahnhof zu Verstößen. Das habe aber auch daran gelegen, dass die Pflicht zum Tragen einer Maske nicht klar genug ausgeschildert war. Am Bahnhofsausgang wurden daraufhin nachgebessert. In der Fußgängerzone in der Innenstadt mussten vereinzelt Fußballfans nach Regelverstößen von den Märkten verwiesen werden. Gegen einen Besucher in der Altstadt leitete die Polizei ein Verfahren ein. Er hatte und keinen 2G-Nachweis dabei und hatte die Pandemie skandierend geleugnet. Überwiegend hätten die Menschen aber positiv auf die Kontrollen reagiert, hieß es.

Viele Weihnachtsmärkte fallen aus

In Niedersachsen wurden etliche Weihnachtsmärkte bereits abgesagt. Und auch der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund sieht die Menschenansammlungen trotz der strengen Auflagen weiter kritisch. Verbandspräsident Marco Trips sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, schon sehr viel kleinere Veranstaltungen fänden momentan nicht mehr statt. Vermutlich müssten die Märkte eher generell abgesagt werden.

