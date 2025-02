Stand: 27.02.2025 10:28 Uhr Weiberfastnacht: Frauen stürmen Neues Rathaus in Hannover

Auch wenn Hannover keine Karnevalshochburg ist, wissen die Jecken hier zu feiern. An Weiberfastnacht ist die Landeshauptstadt heute ab 11.11 Uhr fest in den Händen der Frauen. An der Spitze steht in diesem Jahr Ihre Lieblichkeit, Prinzessin Vivian I. von Hannover. Sie und ihre Entourage schneiden den beiden Hannoverschen Bürgermeistern Thomas Herman und Thomas Klapproth, sowie dem Ersten Stadtrat Axel von der Ohe die Krawatten ab. Dass die Frauen an Weiberfastnacht das Neue Rathaus stürmen und für einen Tag die Macht übernehmen, hat in der Landeshauptstadt inzwischen Tradition. Auch in Braunschweig wird die Weiberfastnacht gefeiert: Um 11.11 Uhr wollen 15 Närrinnen das Braunschweiger Rathaus stürmen. Mit Scheren machen sie Jagd auf die Krawatte von Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD).

