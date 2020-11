Stand: 19.11.2020 10:07 Uhr Wegen sinkender Steuereinnahmen: Land stützt Kommunen

Das Land will 25 besonders finanzschwache Kommunen mit insgesamt rund 60 Millionen Euro unterstützen. Das sagte die Präsidentin des Landesrechnungshofs, Sandra von Klaeden am Donnerstag im Rahmen des Berichts zur Finanzlage der Kommunen in Niedersachsen. Zu den subventionierten Kommunen zählen unter anderem der Landkreis Lüchow-Dannenberg, aber auch die Städte Celle und Salzgitter sowie kleinere Gemeinden. Grund sei die Corona-Krise, die teils zu starken Steuereinbußen bei Landkreisen, Städten und Gemeinden führe. Nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes müssen die niedersächsischen Kommunen insgesamt mit einem Finanzierungsdefizit von 1,5 Milliarden Euro im ersten Halbjahr dieses Jahres rechnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.11.2020 | 06:30 Uhr