Stand: 26.02.2025 07:15 Uhr Wegen Warnstreiks: In Hannover fallen Flüge aus

Am Flughafen Hannover fallen wegen Warnstreiks im öffentlichen Dienst am Donnerstag und Freitag Flüge aus. Am Münchener Flughafen gibt es einen zweitägigen Warnstreik. Dadurch sind an beiden Tagen auch in Hannover Flüge von und nach München betroffen: Für Donnerstag sind bereits alle fünf Ankünfte aus München gestrichen sowie der erste von fünf Abflügen nach München. Für Freitag sind bisher fast alle Landungen aus München in Hannover gestrichen. Passagiere werden gebeten, sich vor Reiseantritt über den aktuellen Status Ihres Fluges zu informieren. Gestern waren im Zuge der Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Hannover rund 10.000 Beschäftigte auf die Straße gegangen. Busse und Bahnen der üstra fuhren nicht. Aktionen fanden auch in Celle, Stadthagen, Hildesheim, Hameln, Alfeld und Holzminden statt.

