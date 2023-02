Wegen Warnstreik: Flugausfälle am Flughafen Hannover Stand: 16.02.2023 21:27 Uhr Ver.di ruft an diesem Freitag erneut Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zu Warnstreiks auf. Betroffen ist auch der Flughafen Hannover. Folgen des Ausstands waren schon Donnerstagabend zu spüren.

Starts und Landungen waren nach Angaben einer Flughafen-Sprecherin bereits gestrichen. Bemerkbar machen sich die Auswirkungen aber vor allem an diesem Freitag: Bis Mitternacht finde kein regulärer Flugbetrieb statt, heißt es auf der Homepage des Flughafens. Passagiere sollen sich an die Fluggesellschaften oder ihre Reiseveranstalter wenden. Stark betroffen dürften Kundinnen und Kunden des Anbieters Tui sein: "Wir versuchen, einen Teil der Flüge von Tuifly von der Hauptbasis Hannover in Richtung Paderborn oder Braunschweig umzuplanen", erklärte das Unternehmen. Das werde aber nicht bei allen Flügen gelingen, ein erheblicher Teil muss auf das Wochenende verschoben werden.

300.000 Passagiere könnten von Warnstreiks betroffen sein

Von 33 geplanten Starts und 41 Landungen sei ein Gros gestrichen worden, erklärte die Flughafen-Sprecherin. Es sollen jedoch fünf Flüge in die von Erdbeben erschütterte Türkei möglich sein. Es gehe darum, Hilfsgüter, Helferinnen und Helfer sowie Angehörige zu befördern. Auch in Bremen, Hamburg, München, Frankfurt, Stuttgart und Dortmund sind Beschäftigte aufgefordert, ihre Arbeit niederzulegen. Der Flughafenverband ADV schätzt, dass rund 300.000 Passagiere betroffen sein können.

Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Einkommen

Mit den Warnstreiks weitet die Gewerkschaft den Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst auf die Flughäfen aus. Die Beschäftigten der Betreibergesellschaften werden häufig nach den Tarifverträgen der Kommunen bezahlt. Ver.di und der Beamtenbund dbb fordern in den laufenden Tarifverhandlungen 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber weisen die Forderungen zurück.

Flughafenverband: Das hat nichts mehr mit Warnstreik zu tun

Die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle begründet die Forderungen unter anderem mit einem Arbeitskräftemangel bei den Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste. Um die Situation zu ändern, müsse es eine attraktive Lohnerhöhung geben. Sie verwies zudem auf steigende Lebenshaltungskosten. "Inflation, hohe Energie- und Lebensmittelpreise treiben die meisten Beschäftigten in eine unsichere Situation", sagte Behle laut ver.di-Mitteilung. "Viele wissen nicht mehr, wie sie ihre Mieten bezahlen und den Kühlschrank füllen sollen." Der ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel kritisierte den geplanten Warnstreik. Wenn sieben der größten zehn deutschen Flughäfen ganztägig bestreikt werden, habe dies nichts mehr mit einem Warnstreik zu tun.

Hunderte Flüge im Jahr 2018 annulliert

Die Gespräche zwischen den Tarifparteien werden am 22. und 23. Februar fortgesetzt. Den bisher letzten großen Warnstreik mit ähnlichen Folgen gab es im April 2018, als deutschlandweit Hunderte Flüge annulliert wurden, weil die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Kommunen und des Bundes nicht vorankamen.

