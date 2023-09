Wegen Theaterstücks an Schule: AfD zieht vor Gericht Stand: 06.09.2023 12:57 Uhr Wegen der Schulaufführung von "Danke dafür, AfD" klagt die AfD Niedersachsen gegen das Kultusministerium. Das Urteil soll voraussichtlich heute fallen. Das Theaterstück war 2019 in Osnabrück aufgeführt worden.

Darin setzten sich die Schülerinnen und Schüler kritisch mit Äußerungen der Partei auseinander, wie das Verwaltungsgericht Hannover mitteilte. Die Alternative für Deutschland (AfD) sieht in der Theateraufführung eine unzulässige Parteinahme. Das sei eine Neutralitätsverletzung des Staates. Schulen seien kein Raum für politischen Aktivismus. Beleidigende und rechtswidrige Äußerungen müssten unterbunden werden, so die Partei.

Worum geht es eigentlich?

Die Theatergruppe des elften Jahrgangs hatte "Danke dafür, AfD" 2019 an der Gesamtschule Schinkel in Osnabrück selbst entwickelt. In dem nur 45 Minuten langen Stück haben die rund 15 Schülerinnen und Schüler Politiker-Zitate und Social-Media-Posts mit ihren eigenen Gedanken verknüpft. Etwa die Frauke-Petry-Äußerung zum Schießbefehl gegen illegale Flüchtlinge oder die des damaligen AfD-Chefs Alexander Gauland, der den Nationalsozialismus einen "Fliegenschiss" in der deutschen Geschichte nannte. Das Stück haben die Schülerinnen und Schüler ohne Bühne inszeniert. Stattdessen treiben sie das Publikum durch das Schulgebäude, inszenieren ihre Vision vom Rechtsruck, befeuert durch die Sprache rechter Politik.

Ausgezeichnet mit dem Zivilcourage-Preis des Landes

Obwohl die Aufführungen der Theater AG gar nicht so viele Zuschauer hatten, lösten sie große Resonanz aus. Laut taz hatten gerade einmal 70 Menschen die drei Aufführungen an der Osnabrücker Gesamtschule besucht. Dennoch wurde das Theaterstück vom niedersächsischen Kultusministerium beim Schülerfriedenspreis 2019 mit dem Zivilcourage-Preis ausgezeichnet.

AfD versucht, Einfluss auf Schulunterricht zu nehmen

Diese Auszeichnung dürfte der AfD nicht gefallen haben. Der Einfluss in den Schulen ist der Partei schon lange ein besonderes Anliegen. Bereits 2018 hatte die Partei ein Online-"Meldeportal" eingerichtet, über das vermeintlich parteikritische Lehrkräfte denunziert werden sollten. Jetzt klagt sie über ein Schultheater, das sich kritisch und künstlerisch mit Äußerungen (nicht nur) von AfD-Politikern auseinandergesetzt hat.

Ministerium: Keine inhaltliche Einflussnahme durch Lehrkräfte

Das niedersächsische Kultusministerium sieht hingegen keine Neutralitätsverletzung. Lehrkräfte hätten keinen Einfluss auf den Inhalt genommen. Politische Bildung sei ein essenzieller Bestandteil des Lehrauftrags. Dazu gehöre auch, ein Problembewusstsein zu schaffen, damit Schülerinnen und Schüler in der Lage seien, am gesellschaftspolitischen Leben teilzunehmen, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese zu vertreten. Die AfD wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft und beobachtet. Auch mehrere Mitglieder der niedersächsischen Landtagsfraktion werden demnach als rechtsextremistische Verdachtsfälle eingestuft.

