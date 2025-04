Wegen Tanzstils: Feier in Nienburg endet in Schlägerei Stand: 17.04.2025 09:09 Uhr Eine Feier zum jesidischen Neujahrsfest mit 400 Gästen ist am Mittwochabend in einem Gasthaus in Nienburg zu einer Schlägerei eskaliert. Aus einer Schreckschusswaffe soll Reizgas versprüht worden sein.

Wie die Polizei mitteilte, rückten die Beamten mit einem Großaufgebot und mehr als zwei Dutzend Streifenwagen an. Sie beruhigten die Situation und beendeten die Feier vorzeitig, wie es heißt. 15 Personen sind laut Polizei leicht verletzt worden. Die Lage eskalierte im Saal des Gasthauses in Nienburg, nachdem es offenbar Kommentare zu einem Tanzstil gab, so ein Polizeisprecher. Dann habe jemand zugeschlagen.

Schlägerei verlagert sich vor das Lokal

Laut Polizei verlagerte sich die Schlägerei nach draußen vor das Lokal. Beteiligt waren dem Polizeisprecher zufolge hauptsächlich junge Männer, die zwischen 20 und 26 Jahre alt seien. Alle seien irakische Staatsbürger mit Aufenthaltserlaubnis, so die Polizei. Es gab den Beamten zufolge mehrere Beschuldigte, festgenommen wurde jedoch niemand.

