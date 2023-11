Stand: 01.11.2023 06:49 Uhr Wegen Halloween? Mehrere Feuerwehreinsätze in Hannover

Die Feuerwehr in Hannover musste am Dienstagabend zu mehreren Einsätzen ausrücken. Ihren Angaben zufolge brannten mehr als 20 Müllcontainer in verschiedenen Stadtteilen. So mussten die Einsatzkräfte Container in Davenstedt, Ricklingen, List, Bothfeld, Sahlkamp und Groß-Buchholz löschen. Auch ein Motorroller ein Mini-Bagger fingen Feuer. Nach Angaben der Polizei Hannover hatten Jugendliche Böller gezündet. Ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude oder Fahrzeuge konnte verhindert werden. Menschen wurden nicht verletzt. In Hamburg war es am Halloween-Abend zu Krawallen gekommen. Die Polizei musste Wasserwerfer einsetzen.

