Stand: 20.02.2025 18:55 Uhr Wegen Gaza-Krieg: Zwischenrufe bei Scholz-Auftritt in Hannover

Fünf pro-palästinensische Zuschauer sind am Donnerstag bei einer Wahlkampfveranstaltung von Bundeskanzler Olaf Scholz in Hannover nach Zwischenrufen aus dem Saal geführt worden. Eine junge Frau hatte den SPD-Politiker zunächst gefragt, wieso Deutschland trotz des internationalen Haftbefehls gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu Waffen an Israel liefere. Auch anschließend störte sie die Veranstaltung, wiederholt rief sie dazwischen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, die vor Ort war. Sicherheitsleute brachten sie daraufhin aus dem Saal. Dabei rief die Frau "Free Palestine" und zeigte die palästinensische Flagge. Später versuchten vier weitere Zuschauer bei dem Bürgerdialog, ihre pro-palästinensische Haltung zum Krieg in Nahost mit Zwischenrufen kundzutun. Auch sie wurden aus dem Saal geführt.

