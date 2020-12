Stand: 03.12.2020 11:55 Uhr Wegen Corona: Zwei weitere Messen in Hannover abgesagt

Die ursprünglich für Februar in Hannover geplanten Messen abf und B.I.G. müssen wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Das teilte der Veranstalter mit, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Bisher hätten die zuständigen Behörden die Messen nicht genehmigt. Daher sei das Planen und Vermieten so gut wie unmöglich, heißt es. Je länger mit einer Absage gewartet werde, desto teurer werde es am Ende für alle Beteiligten, heißt es. Ähnlich wie bereits zur abgesagten Messe Pferd & Jagd haben auch bei der Freizeit-, Reise- und Sportmesse abf bereits wichtige Aussteller und Partner ihre Teilnahme wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Dadurch hätten die Messen einen Qualitätsverlust hinnehmen müssen, der langfristig einen größeren Schaden angerichtet hätte, heißt es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.12.2020 | 13:30 Uhr