Stand: 10.04.2021 14:29 Uhr Wegen Corona: Verkehrsbetriebe setzte auf neue Abos und Apps

Die Nahverkehrsunternehmen in Niedersachsen passen sich den veränderten Arbeitsmodellen ihrer Kunden an. Weil immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten, setzt beispielsweise der Großraum-Verkehr-Hannover (GVH) auf neue Abo-Modelle. In Osnabrück können ÖPNV-Kunden eine App nutzen. Die erkennt, wie viele Busfahrten unternommen wurden. Nach einer Woche berechnen die Stadtwerke dann den jeweils günstigste Tarif. Der Verkehrsverbund Region Braunschweig bietet Abo-Kunden seit dem vergangenen Jahr eine bis zu sechsmonatige Pause an.

