Stand: 07.04.2020 08:38 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wegen Corona: Schausteller bangen um Existenz

Die Coronavirus-Pandemie hat auch den Auftakt der Volksfeste im Norden verhindert. Die Aussichten für die kommenden Monate sind ungewiss. "Für viele Betriebe ist das existenzgefährdend", sagte Rudolf Robrahn, Vorsitzender des Schaustellerverbands Bremen, der Deutschen Presse-Agentur.

Frühlingsfest abgesagt

Er und seine Kollegen hätten seit vergangenem Wochenende auf der Bremer Osterwiese stehen wollen - doch dort gibt es kein Volksfest. Auch in Hannover bleibt es auf dem Schützenplatz leer und still. Dort sollte am Karsamstag das Frühlingsfest beginnen, das sonst bis zu 700.000 Menschen anzieht. Es ist ebenfalls abgesagt. Für die Schausteller aus Hannover hätten danach das Schützenfest in Wolfsburg angestanden sowie Pfingstmärkte in kleineren Orten wie Lengede oder Herzberg. Sie sind ebenfalls abgesagt. Auch der Hamburger Dom und die Osnabrücker Maiwoche fallen in diesem Frühjahr aus.

Schützenfest fraglich

"Das ist eine unsichere Zeit", sagte Harald Müller, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft für Volksfeste Hannover. "Jetzt sind wir in Lauerstellung, was mit dem Schützenfest in Hannover wird." Dass das als größtes Schützenfest der Welt geltende Volksfest ab dem 3. Juli beginnen kann, sei aber noch nicht ausgemacht, sagte eine Stadtsprecherin.

Staatliche hilfen reichen nicht

"Das sind keine Umsatzeinbußen. Das ist ein Totalausfall", klagte Robrahn. Nach dem Winter hätten die Betriebe keine Rücklagen. Zwei oder drei Monate könne man überbrücken - "das war's dann". Die staatlichen Hilfen reichten nicht. Müller berichtete, dass seine Saisonarbeitskräfte kein Kurzarbeitergeld bekommen.

Warnung vor Pleitewelle

Bereits Mitte März hatte der Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband Deutscher Schausteller und Marktkaufleute, Werner Hammerschmidt, vor einer Pleitewelle gewarnt. Laut Hammerschmidt gibt es deutschlandweit 5.000 Schaustellerbetriebe in dem Gewerbe mit etwa 100.000 Beschäftigten. Der Jahresumsatz auf den Volksfesten liegt deutschlandweit normalerweise bei rund 4,75 Milliarden Euro.

