Stand: 17.05.2021 09:32 Uhr Wegen Corona: Niedersachsen rechnet mit Steuerausfällen

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) stellt am Mittag die Ergebnisse der regionalisierten Mai-Steuerschätzung. Klar sei, dass die Corona-Krise ein Loch in die Staatskasse reiße. Im November hatte Hilbers angekündigt, dass das Land sparen müsse. Das Bundesfinanzministerium geht davon aus, dass die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen in diesem Jahr rund 2,7 Milliarden Euro niedriger ausfallen werden, als erwartet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.05.2021 | 08:00 Uhr