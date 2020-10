Stand: 29.10.2020 12:32 Uhr Wegen Corona: Messe Pferd & Jagd in Hannover abgesagt

Die Messe Pferd & Jagd in Hannover wird nun die doch nicht stattfinden. Die Veranstalter haben die Schau abgesagt. Man könne bei einer so großen Messe nicht bis zur letzten Minute warten, wie sich die Situation am Ende darstelle, teilte eine Sprecherin am Donnerstag mit. Eine Absage kurz vor Messebeginn wäre für Aussteller und Veranstalter eine größere wirtschaftliche Katastrophe. Darüber hinaus hätten bereits zahlreiche marktführende Aussteller und Partner ihre Teilnahme für dieses Jahr abgesagt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.10.2020 | 17:00 Uhr