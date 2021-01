Stand: 13.01.2021 08:37 Uhr Wegen Corona: Mehr Arbeit für den Kältebus in Hannover

Der Kältebus der Johanniter versorgt in diesem Winter mehr Wohnungslose in Hannover als zuvor. Pro Abend treffen die Helfer 50 bis 60 Personen und geben etwa 110 Mahlzeiten aus, sagte ein Sprecher. Seit zehn Wochen fahren die die Ehrenamtlichen durch die Stadt und verteilen an drei Abenden unter anderem ein warmes Essen. Die Obdachlosen seien sehr frustriert; wegen der Corona-Pandemie gebe es in den Tagesunterkünften weniger Platz, die Menschen seien noch einsamer. Auch der Bedarf an Kleidung, Decken, Hygienemitteln und Masken sei in diesem Winter gestiegen, so die Johanniter.

Weitere Informationen Hilfe für Obdachlose: Der Kältebus fährt wieder Mobile Hilfe: Suppe, Tee und warme Decken - seit Anfang des Monats versorgen Hilfsorganisationen Bedürftige aus dem Bus. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.01.2021 | 06:30 Uhr