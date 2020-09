Stand: 25.09.2020 11:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wegen Corona: Mangel an Verhütungsmitteln droht

Die Corona-Pandemie hat offenbar auch Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln in Entwicklungsländern. Nach Angaben der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW) mit Sitz in Hannover gebe es Engpässe aufgrund unterbrochener Lieferketten. Schon jetzt hätten 43 Prozent der Mädchen und Frauen im Alter von 15 bis 19 Jahren in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen keinen Zugang zu modernen Verhütungsmitteln. Etwa die Hälfte aller Schwangerschaften in dieser Altersgruppe seien ungewollt.

Die Hauptursachen hierfür seien mangelnde Sexualaufklärung und ein meist männlich geprägtes Umfeld mit sehr traditionellem Rollenverständnis, so die DSW.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.09.2020 | 13:30 Uhr