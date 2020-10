Stand: 27.10.2020 14:38 Uhr Wegen Corona: CDU verschiebt Landesparteitag

Nach der Bundespartei verschiebt auch die CDU in Niedersachsen wegen der steigenden Zahl von Corona-Infektionen ihren Parteitag. Die Delegiertenversammlung sollte am 7. November dezentral an vier Orten stattfinden. Stattdessen seien nun ein digitaler Parteitag im Januar und ein klassischer Parteitag mit der Neuwahl des Landesvorstands im frühen Sommer 2021 geplant, teilte die CDU am Dienstag mit. "Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen wollen wir kein unnötiges Risiko eingehen", begründete der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann den Beschluss des Landesvorstands.

