Weetzens Wahrzeichen: Schornstein von Zuckerfabrik gesprengt Stand: 24.06.2021 15:50 Uhr In Weetzen (Region Hannover) ist am Donnerstagnachmittag der Schornstein der Zuckerfabrik gesprengt worden. Mehr als 100 Jahre war er das Wahrzeichen des Ortes.

Um kurz vor 14 Uhr gab es einen doppelten Knall und der 40 Meter hohe Schornstein fiel wie geplant vor den Augen von rund 150 Schaulustigen in sich zusammen. Von Süden aus hatte er seit Anfang des vergangenen Jahrhunderts über Weetzen gewacht; jetzt liegen die Ziegel in Schutt und Asche. Schade sei das, sagte Ortsbürgermeister Thomas Bensch (SPD) im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen. Der alte Turm sei nicht nur ein Wahrzeichen gewesen, sondern auch einfach schön.

Wohngebiet auf Industriebrache geplant

Allerdings gibt es für die gesamte Industriebrache schon länger andere Pläne, dort sollen Häuser und Wohnungen gebaut werden. Den Schornstein zu erhalten, wäre kompliziert und vor allem teuer geworden, sagte Bensch. So ein altes Bauwerk müsse schließlich auch in Stand gehalten werden. Die Zeit der Zuckerrübe geht damit in Weetzen endgültig zu Ende, die letzte Kampagne war bereits 1997.

Weitere Informationen Telekom sprengt 100-Meter-Sendemast in Zeven Ein alter Sendemast der Telekom in Zeven im Landkreis Rotenburg hat endgültig ausgedient: Der 100 Meter hohe Turm wurde am Mittwoch gesprengt. Ein kleinerer Mast ersetzt ihn. (19.04.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.06.2021 | 15:00 Uhr