Stand: 07.09.2022 21:36 Uhr Weetzen: Mindestens zwei Tote bei Unfall auf B217

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 217 in Ronnenberg-Weetzen in der Region Hannover sind am Mittwochabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Sieben weitere seien teils schwer verletzt worden, zwei von ihnen schwebten in Lebensgefahr. Aus noch ungeklärter Ursache sei ein Wagen mit vier Insassen, alle im Alter zwischen 17 und 19 Jahren, gegen einen mit fünf Personen besetzten Geländewagen geprallt. Der Unfall habe sich gegen 19.30 Uhr ereignet. Als die Rettungskräfte ankamen, seien bereits Ersthelfer vor Ort gewesen. Die B217 blieb bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.09.2022 | 06:30 Uhr