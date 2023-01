Stand: 18.01.2023 05:35 Uhr Wedermark: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Einem Fahrradfahrerin ist am Dienstag in der Region Hannover bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein entgegenkommender Transporterfahrer die 45 Jahre alte Frau beim Abbiegen übersehen. Die 45-Jährige rutschte am Transporter entlang und prallte mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Ein Rettungswagen brachte die Frau wenig später in eine Klinik. Die Beamten schätzen den Schaden auf 12.200 Euro.

