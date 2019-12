Stand: 16.12.2019 16:41 Uhr

Wechselwillige Minister müssen 18 Monate warten

Wer als Minister in Niedersachsen einen Job in der freien Wirtschaft antreten will, der muss eine Karenzzeit von 18 Monaten einhalten, wenn öffentliche Interessen beeinträchtigt werden könnten. Der Landtag stimmte einer Änderung des Ministergesetzes am Montag in Hannover mit den Stimmen von SPD, CDU und FDP zu.

Videos 01:51 Umweltminister Olaf Lies: "Ich stehe zur SPD" Umweltminister Olaf Lies (SPD) wird nicht zum Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) wechseln. Das gab er am Montag auf einer Pressekonferenz in Hannover bekannt. Video (01:51 min)

Bislang keine Karenzzeit in Niedersachsen

Laut Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist Niedersachsen das siebte Bundesland mit einer solchen Regelung. Auf Bundesebene gilt die Karenzzeit von 18 Monaten bereits seit Juli 2015. In Niedersachsen existiert eine solche Regelung bislang nicht. Niedersachsens Grüne und AfD kritisierten die nun beschlossene die Auszeit von 18 Monaten auf Landesebene hingegen als zu kurz.

Lies' möglicher Wechsel sorgte für Diskussion

Der mögliche Wechsel von Umweltminister Olaf Lies (SPD) zum Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hatte im Sommer für Diskussion gesorgt. Lange hatte es so ausgesehen, als wechsele er als Hauptgeschäftsführer zum Berliner Lobby-Verband. Daraufhin wandten sich viele Sozialdemokraten an Lies mit der Bitte zu bleiben. Nach einigen Gesprächen mit Weil blieb Lies dann im Kabinett.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 16.12.2019 | 19:30 Uhr