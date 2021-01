Stand: 05.01.2021 09:56 Uhr Wathlingen: Frauen klauen neun Packungen Toilettenpapier

In Wathlingen (Landkreis Celle) haben zwei Frauen am Wochenende einen dreisten Toilettenpapier-Diebstahl begangen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin fuhren die mutmaßlichen Täterinnen mit einem Pkw vor die Filiale einer Drogerie. Nachdem sie das Geschehen einige Zeit beobachtet hatten, griffen sie neun Pakete Klopapier aus den Auslagen vor dem Schaufenster. Sie warfen das Diebesgut in den Kofferraum ihres Autos und fuhren davon. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05144) 49 54 60 zu melden.

