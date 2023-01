Stand: 29.01.2023 14:23 Uhr Wasserwelt Langenhagen: Ersthelfer retten Taucher das Leben

Ersthelfer haben in der Wasserwelt in Langenhagen (Region Hannover) einen Taucher vor dem Ertrinken gerettet. Laut Polizei wollte 46-jährige Freitaucher am Freitag in dem Schwimmbad einen neuen Rekord aufstellen. Beim Auftauchen verlor er jedoch das Bewusstsein und sank zurück ins Becken. Der Bademeister und ein weiterer Gast zogen den Mann aus dem Wasser. Der 46-Jährige sei reanimiert worden und kurze Zeit später wieder ansprechbar gewesen, teilte die Polizei mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beim sogenannten Frei- oder Apnoetauchen nutzen die Sportlerinnen und Sportler keine Geräte, sondern versuchen, so lange wie möglich die Luft anzuhalten.

