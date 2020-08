Stand: 08.08.2020 16:06 Uhr - Hallo Niedersachsen

Wasserversorgung in Lauenau bricht zusammen

Wenn das Trinkwasser knapp wird, liegt es üblicherweise an langer Trockenheit. In der rund 4.000 Einwohner zählenden Gemeinde Lauenau im Landkreis Schaumburg gibt es einen anderen Grund für das weitgehende Zusammenbrechen der Versorgung. Der Wasserverbrauch sei so drastisch gestiegen, dass nachts nicht genug in den Speicher nachfließe, sagte Rodenbergs Samtgemeindebürgermeister Georg Hudalla (parteilos) dem NDR in Niedersachsen. In den Böden im Deister, aus dem die Kommune ihr Wasser bezieht, sei noch ausreichend Wasser vorhanden. Jedenfalls für den Normalfall.

"Normalerweise kommt sowas nicht vor" 08.08.2020 16:00 Uhr In der Samtgemeinde Rodenberg ist das Trinkwasser knapp. Bürgermeister Georg Hudalla (CDU) führt das neben der Hitze auch auf die coronabedingte Reiseflaute zurück.







Wasserspeicher am Sonnabend leer gelaufen

Dieses Jahr seien viele Lauenauer wegen der Corona-Pandemie nicht in den Urlaub gefahren. Entsprechend werde vor Ort mehr Wasser verbraucht. Zudem besäßen viele Pools und Gärten, die sie gießen würden. Nach Wasserknappheit am Freitag sei der Trinkwasserspeicher am Sonnabend zur Mittagszeit auf Null gelaufen, sagte Rodenbergs Samtgemeindebürgermeister weiter. Besonders zu Spitzenzeiten wie morgens, mittags und am späten Nachmittag könne es in Lauenau passieren, dass aus den Wasserhähnen kein Tropfen mehr komme.

Bewohner sollen Leitungswasser sparen

Um die Versorgung zu stabilisieren, rufen Behörden und Feuerwehr dazu auf, Trinkwasser nur zu verwenden, wenn es absolut nötig ist. Die Verantwortlichen hatte am Freitag einen Krisenstab eingerichtet, der rund um die Uhr besetzt ist, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Wenn sich die Lauenauer einschränkten, könnte die Wasserversorgung in einigen Tagen "wieder recht verlässlich arbeiten", sagte Samtgemeindebürgermeister Hudalla.

Feuerwehr informiert Lauenauer per Lautsprecher

Die Freiwillige Feuerwehr in Lauenau hatte die Menschen am Freitagabend per Lautsprecher-Durchsage über die Wasserknappheit informiert und dazu aufgerufen, sich im Supermarkt mit Trinkwasser zu versorgen. Zudem gab die Kreisfeuerwehr Schaumburg einen Hinweis über die Warn-App BIWAPP heraus. Für Brauchwasser organisierten die ehrenamtlichen Feuerwehrleute kurzfristig zehn Ausgabestellen, an denen sich die Lauenauer am Sonnabend Brauchwasser holen konnten. Am Feuerwehrhaus wurden zudem Behälter mit Wasser aufgestellt, das sich die Bürger abholen konnten.

Auch andernorts wird Wasser knapp

Nicht nur im Landkreis Schaumburg ist die Trinkwasserlage angespannt. Auch der Wasserverband Garbsen-Neustadt ruft zu einem sparsamen Verbrauch auf.

