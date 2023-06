Stand: 20.06.2023 09:07 Uhr Wasserkunst in Hannover-Herrenhausen wiedereröffnet

Mehrere Jahre lang ist die Wasserkunst in Hannover-Herrenhausen umfangreich saniert worden. Jetzt wurde das einzigartige technische Denkmal wiedereröffnet, so die Stadt Hannover. Die Wasserkunst versorgt und reguliert unter anderem die Herrenhäuser Gärten mit Wasser. Die Kosten für die Sanierung beliefen sich nach Angaben eines Stadtsprechers auf insgesamt 6,4 Millionen Euro. Finanziert wurden die Arbeiten unter anderem mit Fördermitteln des Bundes. Die Wasserkunst war im Jahr 2007 zunächst für die Öffentlichkeit gesperrt und 2011 dann ganz außer Betrieb genommen worden. Während der Sanierung des maroden Bauwerks seien in den vergangenen Jahren von den Fachleuten immer wieder neue Schäden entdeckt worden, hieß es. Außerdem verzögerte Hochwasser den Zeitplan. Das Bauwerk kann nun wieder besichtigt werden: vorerst einmal im Monat. Ab kommendem Jahr sollen dann unter anderem auch Führungen für Schulklassen angeboten werden.

Weitere Informationen 150 Jahre alte Wasserräder werden saniert Die Fontäne im hannoverschen Großen Garten war im 18. Jahrhundert die höchste Fontäne ihrer Zeit - angetrieben durch die Wasserkunst an der Leine. Jetzt wird das Denkmal saniert. (13.08.2015) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.06.2023 | 08:30 Uhr