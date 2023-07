Stand: 27.07.2023 21:07 Uhr Wasserfontäne durch Bus bringt Frau zu Fall - Zeugen gesucht

In Celle hat ein Bus bei Regen eine Wasserfontäne verursacht und eine Fußgängerin zu Fall gebracht. Der Gelenkbus der CeBus GmbH sei am Montag gegen 9.35 Uhr am Schlossplatz entlang gefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Weil es stark regnete, spritzte am Bus Wasser empor. Das ergoss sich den Angaben zufolge auf eine Passantin. Diese stürzte demnach und prallte mit dem Kopf auf eine Beeteinfassung. Die Frau sei benommen gewesen und habe zunächst nicht weitergehen können. Zwei Frauen hätten sich um sie gekümmert. Die beiden Helferinnen bittet die Polizeistation Lachendorf, sich als Zeuginnen zu melden - unter der Telefonnummer (05145) 284210.

