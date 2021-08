Stand: 12.08.2021 17:38 Uhr Warnung vor Blaualgen in Maschseebad und Ricklinger Teichen

Das Gesundheitsamt der Region Hannover warnt vor Blaualgen in mehreren Seen und Teichen. Besondere Vorsicht sei am Maschseebad und bei zwei der Ricklinger Teiche, dem Großen Teich und dem Dreiecksteich, geboten, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Entsprechende Schilder weisen auf die Stellen hin. Anzeichen einer starken Blaualgenentwicklung seien eine Sichttiefe von weniger als einem Meter, bläulich-grünliche Trübungen des Wassers und Schlieren am Ufer. Blaualgen können Übelkeit, Durchfall, Entzündungen von Hals, Augen und Ohren, Magen-Darm-Entzündungen, Atemwegserkrankungen und allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Kindern könne Lebensgefahr bestehen, wenn sie viel Wasser schluckten. Das Gesundheitsamt kontrolliert die Gewässer während der Badesaison noch bis Mitte September.

Weitere Informationen Blaualgen: Wann wird das Baden gefährlich? Die Hitze dieser Tage lässt wieder Blaualgen wachsen. In vielen Seen, aber auch an der Ostsee vermehren sie sich derzeit rasant. So vermeiden Badende Infektionen und Vergiftungen. (13.08.2021) mehr Warnung vor Blaualgen in Niedersachsens Badeseen Laut Gesundheitsamt sind acht von 273 Badestellen betroffen. Badeverbote gibt es aktuell noch nicht. (20.06.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.08.2021 | 06:30 Uhr