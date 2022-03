Warnstreiks: Mehrere Flüge in Hannover und Bremen gestrichen Stand: 13.03.2022 13:49 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat im Tarifkonflikt für Montag ganztägige Warnstreiks an mehreren Flughäfen angekündigt. In der Folge werden an den Flughäfen in Hannover und Bremen mehrere Flüge ausfallen.

Betroffen werden wohl nur abfliegende Flugreisende sein - denn nur das Personal, das die Passagierkontrollen durchführt, ist von ver.di zum Warnstreik aufgerufen worden. Der Streik der Beschäftigten soll in der Nacht zum Montag um 0 Uhr beginnen und 24 Stunden später wieder enden. In Bremen ist das Ende für 22 Uhr anvisiert.

Viele Flüge nach Paris fallen aus

An den Flughäfen Hannover und Bremen wurden bereits diverse Abflüge gestrichen. In Hannover sind vor allem Flüge nach Paris betroffen. Wie stark die Einschränkungen sein werden, war zunächst nicht absehbar. Man könne schlecht einschätzen, wie viele Luftsicherheitsassistenten sich am Warnstreik beteiligen, hieß es von der Bundespolizei, die die Sicherheitsfirmen beauftragt.

Flughafen: Passagiere sollen Handgepäck minimieren

Flugreisenden wird geraten, sich bei ihren Reiseanbietern oder bei den Fluglinien zu informieren. Das sagte eine Sprecherin des Flughafens Hannover-Langenhagen dem NDR in Niedersachsen. Informationen gibt es auch auf dem Abflugplan, der online einsehbar ist. Auf seiner Webseite weist der Flughafen zudem daraufhin, dass am Montag mit "erheblichen Verzögerungen" an den Passagierkontrollen zu rechnen sei. Die Reisenden werden deshalb aufgefordert, ihr Handgepäck auf ein Minimum zu reduzieren, um die Kontrollen zu beschleunigen.

VIDEO: Sicherheitspersonal demonstriert am Flughafen Hannover (08.10.2021) (2 Min)

Kundgebung am Vormittag vor Terminal A

An den Flughäfen in Hannover-Langenhagen und Bremen sind am Montag auch Protestaktionen geplant. In der Landeshauptstadt ist etwa soll am Vormittag vor dem Terminal A eine Demonstration mit Kundgebung stattfinden. Im Tarifkonflikt bei den Beschäftigten der Luftsicherheit hatten die Arbeitgeber zwar in den bisher drei Verhandlungsrunden ein Angebot vorgelegt. Ver.di hält dieses jedoch für unzureichend. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit 25.000 Beschäftigten der Branche ein Lohn-Plus von mindestens einem Euro pro Stunde.

Nächste Verhandlungsrunde startet am Mittwoch

In den vergangenen Wochen hatte es bereits an mehreren Flughäfen Warnstreiks gegeben. Beide Seiten setzen sich am Mittwoch und Donnerstag zur nächsten Verhandlungsrunde in Berlin an einen Tisch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.03.2022 | 06:30 Uhr