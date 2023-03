Warnstreik in Niedersachsen: Kitas dicht, Müll bleibt liegen Stand: 16.03.2023 07:32 Uhr In Niedersachsen hat ver.di heute erneut zu vereinzelten Warnstreiks aufgerufen. Beschäftigte beim kommunalen Müllentsorger aha in Hannover legen die Arbeit nieder. Auch Kitas in Niedersachsen werden bestreikt.

Heute wird in der Stadt und der Region Hannover erneut der Müll nicht abgeholt. Bereits die vergangenen zwei Tage hatten die beschäftigten beim Abfallentsorger die Arbeit niedergelegt, sodass sich rund um die Sammelstellen und Müllcontainer der Abfall türmt. Betroffen vom Ausstand im öffentlichen Dienst sind heute unter anderem auch Nienburg und Hildesheim. Viele Kindertagesstätten, Horte, Sparkassen und Stadtbibliotheken bleiben geschlossen. In Leer hat die Gewerkschaft ver.di eine Kundgebung angekündigt, wo sie 1.500 Beschäftigte erwartet. Außerdem ist eine Streikversammlung für Osterholz-Scharmbeck angemeldet.

Ver.di kündigt weitere Warnstreiks für nächste Woche an

Ein Ende des Arbeitskampfes ist nicht in Sicht. Für die kommende Woche hat ver.di bereits die nächsten ganztägigen Warnstreiks angekündigt - noch vor der nächsten Verhandlungsrunde. Am Mittwoch, 22. März, seien die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bremen und Niedersachsen erneut zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Betroffen davon seien wieder die öffentlichen Verwaltungen, der öffentliche Nahverkehr, Kitas und die Müllabfuhr. "Es ist davon auszugehen, dass es an diesem Tag zu erheblichen Behinderungen in Niedersachsen und Bremen kommen wird", teilte ver.di mit. In der Region Hannover soll der Warnstreik über zwei Tage gehen.

Busse und Bahnen in Hannover stehen nächste Woche wieder still

Am kommenden Mittwoch und Donnerstag fahren in Hannover erneut keine Busse und Straßenbahnen der Üstra. Und auch die Müllwagen von aha bleiben wegen des Ausstandes in der Garage. Der Müllentsorger teilte mit, dass wegen des Warnstreiks ausgefallene Abholtermine nicht nachgeholt werden. Betroffene Bürger sollen ihren Müll nicht wild auf der Straße lagern, sondern nach Möglichkeit in Kellern, Garagen oder auf Balkonen aufbewahren, sagte der aha-Personalratsvorsitzende Sascha Eckstein dem NDR in Niedersachsen. Auch sollen vereinbarte Sperrmüllabholungen durchgeführt werden. In einigen anderen Landkreisen ist es laut ver.di ebenfalls möglich, dass der Müll nicht abgeholt wird.

Beschäftigte im Gesundheitswesen legten Arbeit nieder

An den beiden Warnstreiktagen in dieser Woche haben sich laut ver.di 14.500 Menschen beteiligt. Größere Aktionen habe es in Hannover, Lüneburg, Celle und in Oldenburg gegeben, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft mit. Krankenhäuser hatten geplante Operationen und Behandlungen teilweise abgesagt und verschoben. In den betroffenen Kliniken versorgte ein Notdienst die Patienten. Neben den Klinik-Beschäftigten legten vielerorts auch Angestellte des öffentlichen Dienstes, etwa in Kitas, bei der Müllabfuhr in der Region Hannover und in Göttingen ihre Arbeit nieder.

Arbeitgeberverband hält Warnstreiks für "etwas übertrieben"

"Ich finde die aktuelle Streikrunde etwas übertrieben. Wir sind mitten im Verhandlungsprozess", sagte Michael Moormann, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Lüneburg und Mitglied des Präsidiums des Kommunalen Arbeitgeberverbands Niedersachsen am Dienstag. Auf den Beginn der nächsten Tarifverhandlungen am 27. März blickt er dennoch zuversichtlich: "Ich glaube, dass da beide Seiten noch einen Schritt aufeinander zugehen müssen, auch wenn wir derzeit noch weit auseinander liegen."

Inflation, Heizkosten, Benzinpreis: Gewerkschaften fordern Ausgleich

Hintergrund der Warnstreiks sind Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen. Ver.di und der Beamtenbund dbb fordern für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Auszubildende sollen mindestens 200 Euro mehr bekommen. Die Arbeitgeber hatten für Nicht-Azubis fünf Prozent mehr Lohn geboten sowie eine Einmalzahlung von 2.500 Euro. "Die Inflationsentwicklung, Lebensmittel-, Energie- und Benzinpreise reißen tiefe Löcher in die Haushaltskassen der Beschäftigten. Viele von ihnen wissen nicht, wie sie sich und ihre Familien über Wasser halten sollen, einige können ihre Mieten oder Heizkosten nicht mehr zahlen", sagte ver.di-Chef Frank Werneke.

